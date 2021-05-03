Karabük'te tarihi eser niteliğinde 90 sikke ve 25 obje ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 90 sikke ve 25 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 zanlının üst aramasında tarihi eser niteliğinde 90 sikke ile 25 obje ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.