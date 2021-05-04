Tarihi eser niteliğinde 90 sikke ve 25 obje ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 90 sikke ile 25 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yenice ilçesinde İstihbarat, KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda 3 şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri ve sikkeleri satarak haksız kazanç sağlığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 90 adet sikke ile 25 adet tarihi obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KARABÜK