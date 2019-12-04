Son Dakika Haberleri: Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi - Son Dakika

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tablolar ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tablolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde, M.E.B ve H.A'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar bulunduğu ve satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı.

M.E.B ve H.A. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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