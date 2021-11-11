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Son dakika gündem: Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı

11.11.2021 11:43
Son dakika gündem: Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı

Son dakika haberi: Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satmak isteyen bir kişi amacına ulaşamadan yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satmak isteyen bir kişi amacına ulaşamadan yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde U.Y. isimli şahsın elinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler olduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. U.Y. isimli şahıs hakkında yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, şahsın Sarıcakaya'ya bağlı Düzköy Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile KOM Şube ve Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın kendisine ait çiftlik evinde arama yapıldı. Arama sonucunda Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan mezar başlığı (Stel) ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgisi bulunan U.Y. hakkında ise "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

(Ali Furkan Çetiner-İHA)

Son dakika gündem: Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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