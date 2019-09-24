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Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi

44 dakika önce

Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildiİZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirdi.

Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Torbalı'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı. Otoparkta güvenlik önlemlerini alınarak şüpheli şahıslara müdahale eden polis ekipleri, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi.

Ele geçirilen heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu ifade edilirken, yakalanan şüpheli şahıslar D.B ve E.G'nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi

Polis, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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