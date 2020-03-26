Tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.A'nın, elindeki 1300 yıllık olduğu tahmin edilen kadın figürlü mozaik tabloyu Bursa'nın Gemlik ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Gemlik'in Narlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla E.A. ile H.M, A.T, İ.U. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş kadın figürlü tabloya el koydu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.