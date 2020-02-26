Tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Tarihi eser operasyonu

7 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Musabeyli ilçesi Topallar Köyünde düzenlenen operasyon sonucu C.A. ve H.P. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet el dedektörü,cihazı ve bu cihazlara bağlı aparatlar, 1 adet roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor. - KİLİS

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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