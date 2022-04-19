Tarihi eser operasyonunda 2 kardeşe gözaltı - Son Dakika
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Tarihi eser operasyonunda 2 kardeşe gözaltı

19.04.2022 17:23
Tarihi eser operasyonunda 2 kardeşe gözaltı

MUĞLA'da tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait, çok sayıda sikke, ok ucu, bilezik ve yüzük ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

MUĞLA'da tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait, çok sayıda sikke, ok ucu, bilezik ve yüzük ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yatağan ilçesinde V.Y., (45) ile kardeşi O.Y.'nin (41) ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı. Şüphelilerin birlikte kaldığı eve düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 57 bronz sikke, 3 ok ucu, 6 altın bilezik, 3 altın yüzük ile 1 ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, 3 dedektör tablası, 3 patlayıcı, 3 akü, 1 kulaklık, 15 bakır çubuk, 2 av tüfeği, 34 fişek ve 40 diaspor taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kardeş, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarihi eser operasyonunda 2 kardeşe gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kaçakçılık, Helenistik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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