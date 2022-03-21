Tarihi eser operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı! Aralarında müze müdürü ve yardımcısı da yer aldı - Son Dakika

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

MÜZE MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D'nin de bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.