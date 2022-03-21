Tarihi eser operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı! Aralarında müze müdürü ve yardımcısı da yer aldı - Son Dakika
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Tarihi eser operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı! Aralarında müze müdürü ve yardımcısı da yer aldı

21.03.2022 19:25
Tarihi eser operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı! Aralarında müze müdürü ve yardımcısı da yer aldı

Aydın merkezli 11 ilde belirlenen adreslere tarihi eser operasyonu kapsamında eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. 34 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişiler arasında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü ve yardımcısının da olduğu açıklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

MÜZE MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D'nin de bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Tarihi eser operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı! Aralarında müze müdürü ve yardımcısı da yer aldı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Arkeoloji Müzesi, Cumhuriyet, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı! Aralarında müze müdürü ve yardımcısı da yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi eser operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı! Aralarında müze müdürü ve yardımcısı da yer aldı - Son Dakika
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