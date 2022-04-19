Tarihi eser operasyonunda baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika
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Tarihi eser operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

19.04.2022 18:05
Tarihi eser operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve silah operasyonunda 216 adet tarihi eser niteliği taşıyan taşla birlikte dedektör ile 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve silah operasyonunda 216 adet tarihi eser niteliği taşıyan taşla birlikte dedektör ile 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, baba ile oğlunun elinde tarihi eser bulunduğu istihbaratını aldı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, baba A.K. ile oğlu A.K.'nin ikamet ve iş yerinde eş zamanlı arama yapan KOM ekipleri, 216 adet tarihi eser olarak nitelendirilen taş parçası, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ve 1 adet de kurusıkıdan dönme tabanca ile silahlara ait 123 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. El konulan tarihi eserlerin de Elbistan Şehir Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

(Murat Sürücü/İHA)

Tarihi eser operasyonunda baba ve oğlu yakalandı
Tarihi eser operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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