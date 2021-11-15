Tarihi eser operasyonunda birçok obje ele geçirildi, 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'e Sakarya'dan tarihi eser getirileceğinin öğrenilmesi üzerine jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda N.D., İ.G., Ö.G. ve İ.İ. isimli şahısların Sakarya'dan temin ettikleri ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli obje ve değerli taşları, satmak amacıyla Eskişehir'e gelecekleri bilgisi alındı. KOM ekiplerince takibe alınan şahısların Eskişehir- Bursa karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda oldukları tespit edilmesi üzerine Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu şüpheli şahıslar araçlarıyla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan arama neticesinde; 2 adet heykel, 4 adet ok ucu, 4 adet yüzük, 1 adet bilezik, 5 adet iğne, 1 adet cımbız, 23 adet çeşitli metallerden oluşan sikke, 3,3 gram değerli taş kırıntıları, 28 adet çeşitli renk ve ebatta değerli taş, 3 parçadan oluşan gümüş kemer, 1 adet hassas terazi, 14 adet çeşitli ebatlarda metal obje ele geçirildi. El konulan tarihi eser niteliğindeki objeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR