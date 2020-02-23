Tarihi eser operasyonunda el yazması el yazması 3 dini kitaptan ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi eser operasyonunda el yazması el yazması 3 dini kitaptan ele geçirildi - Son Dakika

Tarihi eser operasyonunda el yazması el yazması 3 dini kitaptan ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda el yazması 3 dini kitap ele geçirildi.

Adana'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda el yazması 3 dini kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen bir şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması 3 dini kitap bulundu.

Üstünde iki haç sembolünün bulunduğu deriye sarılı kitaplardan biri 14, diğer ikisinin 15 sayfalık olduğu belirlendi. Kitapların ön yüzünde haç, arka yüzünde ise güneş figürlerinin yer aldığı görüldü.

İş yerindeki 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dini kitaplar, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Tarihi eser operasyonunda el yazması el yazması 3 dini kitaptan ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atakan Kayalar'ı Türkiye'ye tanıtan videoyu paylaşan Fethi Çağıl: Izdırap çekiyorum
1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi eser operasyonunda el yazması el yazması 3 dini kitaptan ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]