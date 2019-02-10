Son Dakika Haberleri: Tarihi Eser Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Tarihi Eser Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

27 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 165 parça tarihi eser ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Tarihi Eser Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 165 parça tarihi eser ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezinde F.A isimli şahısta yüklü miktarda tarihi eserler olduğu tesbit edildi.

Ekiplerce takibe alınıp izlenen şüpheli şahıs, asansör üzerine faaliyet gösteren bir isyerine yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Operasyon sonucu asansör firması olan işyerinde yapılan aramada, 85 adet sikke 5 adet haç 45 adet değişik ebatlarda yüzük 5 adet ok ucu ve 22 adet hayvan figürleri ve değişik ebatlarda objeler olmak üzere toplam 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Suçüstü yakalanıp gözaltına alınan F. A. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:34 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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