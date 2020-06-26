Tarihi eser satma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tarihi eser satma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemini satmaya çalışan 7 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemini satmaya çalışan 7 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul, Ankara ve Konya'dan Bolu'nun Mengen ilçesi Gözecik köyü Ören mevkisine gelen 7 kişi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik zemin buldu. Yaklaşık 1 milyon dolar değer biçtikleri tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliler jandarma tarafından takibe alındı.

Şüpheliler, mozaiği alıcı gibi davranan jandarmaya satmak isterken suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Mengen, Roma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:16 Kaynak: AA

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