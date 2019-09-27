Son Dakika Haberleri: Tarihi eseri, dubaya destek yaptılar
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Tarihi eseri, dubaya destek yaptılar

27 dakika önce

Tarihi eseri, dubaya destek yaptılarSİVAS - Sivas'ta yerinden çıkan bir duba, Roma döneminden kaldığı düşünülen mezar steli ile sağlamlaştırıldı.

Tarihi eseri, dubaya destek yaptılar

SİVAS - Sivas'ta yerinden çıkan bir duba, Roma döneminden kaldığı düşünülen mezar steli ile sağlamlaştırıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine Sivas Müze Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere tarihi taşı bulunduğu yerden aldı.

Binlerce yıldır bir çok Uygarlığa ev sahipliği yapan Sivas'ta her yerde tarihi bir kalıntı ile karşılaşmak mümkün. Ancak bu kez Roma döneminden kalma olduğu düşünülen bir parça, yerinden çıkan bir dubayı sağlamlaştırmak için yerleştirildiği çukurda bulundu. Eski Kale Mahallesinde, en olmadık yerde karşılaştıkları taşın tarihi değeri olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu Sivas Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Taş, Müze Müdürlüğü çalışanları tarafından incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı. Tarihi mezar stelinin 3 parça olduğu tespit edildi. Taşın Roma döneminden kalma mezar steli düşünülüyor. Taşın nerede bulunduğu ve kimler tarafından kullanıldığı bilinmiyor.

Tarihi olduğu düşünülen taşı kaldırımda gören vatandaşlar ise durumu şaşkınlıkla karşılayarak, "Taşın hangi döneme ve kimlere ait olduğunu bizde merak ettik. Buraya nasıl getirildiğini de merak ediyoruz. Bunun yeri burası değil. Müzede olması gerekir." Dediler.

Tarihi eseri, dubaya destek yaptılar

Sivas, Roma, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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