Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı - DİYARBAKIR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı - DİYARBAKIR - Son Dakika

Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı - DİYARBAKIR

7 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Silvan ilçesinin Erikyazı muhtarı C.E'nin elinde bulundurduğu ve Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği heykeli satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde etti.

İlçe merkezinde 28 Ocak'ta belirlenen adrese yapılan operasyonda, muhtar C.E. ile O.E, A.E, S.T, Y.T, H.T, H.D, H.G, R.B. ve K.T. tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

C.E'nin üzerinde yapılan aramada, siyah renk örtüye sarılı 10 santimetre çapında, 51 santimetre uzunluğunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi.

Tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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