Son Dakika Haberleri: Tarihi Eserlere Müşteri Ararken Yakalandı

Tarihi Eserlere Müşteri Ararken Yakalandı

1 saat önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde evinde tarihi eser sakladığı ve bu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı iddia edilen kişi 22 parça eserle yakalandı.

Tarihi Eserlere Müşteri Ararken Yakalandı, System.String[]
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde evinde tarihi eser sakladığı ve bu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı iddia edilen kişi 22 parça eserle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadınhanı ilçesi Güngören Mahallesinde bulunan bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Terzi olarak çalışan M.K.'nın evinde tarihi eser niteliğinde sikke, takı eşyaları ve muhtelif objeleri bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında evde bronz-bakır sikke, yüzükler, bakır bilezikler, eski döneme ait mühürler, takı eşyalarıyla birlikte 22 parça tarihi eser ve 2 adet dedektör, kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza edilirken şüpheli M.K. gözaltına alındı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Konya, Kadınhanı, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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