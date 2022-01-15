Tarihi eserlere müşteri arayan şahsın evine operasyon - Son Dakika

Bolu'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda tarihi eser ve kaçak sigaralarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan bir evde tarihi eser bulundurulduğu ve müşteri arandığı ihbarı üzerine Mengen Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Ekipler, tarihi eser bulundurulduğu iddia edilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 1 adet 3 insan figürlü obje, 1 adet eski döneme ait telgraf makinesi, 670 paket farklı markalarda bandrolsüz sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili evde bulunan 1 kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU