Tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar

16.04.2022 16:59
Tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 4 şahsı ellerinde bulundurdukları çeşitli eski tarihi eserleri 500 bin TL karşılığında satmak isterken suçüstü yakaladı.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 4 şahsı ellerinde bulundurdukları çeşitli eski tarihi eserleri 500 bin TL karşılığında satmak isterken suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgilere ulaşması sonucunda operasyon düzenledi.

Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

4 kişi olduğu öğrenilen şüpheliler, Yenişehir-Dökmetaş Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 420 adet bronz sikke, 9 adet eski toprak kandil, 4 adet gözyaşı şişesi, 1 adet bronz bilezik ve 70 adet çeşitli ölçü ve ebatlarda olmak üzere toplam 504 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi

Ele geçirilen tarihi eserleri muhafaza altına alarak müze müdürlüğüne teslim eden jandarma, yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada ise, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

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Türk Lirası, Diyarbakır, Yenişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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