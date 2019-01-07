Son Dakika Haberleri: Tarihi Eserleri İnternetten Satışa Çıkarınca Yakalandı

Tarihi Eserleri İnternetten Satışa Çıkarınca Yakalandı

1 saat önce

Amasya'da, tarihi eser niteliğindeki Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internetten satışa çıkaran kişi gözaltına alındı.

Tarihi Eserleri İnternetten Satışa Çıkarınca Yakalandı, System.String[]
Amasya'da, tarihi eser niteliğindeki Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internetten satışa çıkaran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'da yaşayan M.K, tarihi eser niteliğindeki, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardı.

Polis ekipleri, internetteki ilandan yola çıkarak çalışma başlattı.


Yapılan operasyonda, M.K'nin evinde Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 metal obje ve bir cami alemi ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Amasya Müzesi'ne teslim edilirken, M.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:43 Kaynak: AA

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