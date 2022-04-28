Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı

28.04.2022 16:14

Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince piyasaya sürülmeye çalışılan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince piyasaya sürülmeye çalışılan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde yapılan istihbari çalışmalarda O.K.'nin temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alındı. Cumhuriyet Mahallesinde O.K.'ye ait adreste düzenlenen operasyonda 1 adet kırmızı kaplı İncil, 1 adet toplu tabanca, 17 adet eski fişek, 16 adet sikke, 24 adet madalyon, 21adet değişik şekillerde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı
Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı
Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı
Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı

YORUMLAR
500
Takside tarihi eserlerle yakalandı Takside tarihi eserlerle yakalandı Hatay'da tarihi eser operasyonu Hatay'da tarihi eser operasyonu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Dolandırıcılar, ucuza sterlin vaadine kandırdıkları talihsiz adamın tüm birikimini elinden aldı!
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
16:07 Nevşin Mengü hacklendi! Hacker'lar kurdukları WhatsApp grubuna Cüneyt Özdemir'le Fatih Portakal'ı da ekledi
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement