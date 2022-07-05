Tarihi eserleri satamadan yakalandı - Son Dakika
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Tarihi eserleri satamadan yakalandı

05.07.2022 09:47
Tarihi eserleri satamadan yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Bizans ve Roma dönemine ait 34 parça insan, hayvan figürleri, lamba, gümüş küpe, gibi tarihi eserler geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Bizans ve Roma dönemine ait 34 parça insan, hayvan figürleri, lamba, gümüş küpe, gibi tarihi eserler geçirildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Ş. Ç.'nin Konuralp'te bulunan iş yerinde tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Arama kararı ile iş yerinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 34 parça insan, hayvan figürleri, lamba, gümüş küpe, gibi tarihi eserler ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler Konuralp Müzesine teslim edildi. - DÜZCE

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Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor Son dakika! Jandarma'dan uyuşturucu geçit yok Son dakika! Jandarma'dan uyuşturucu geçit yok
Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eserleri satamadan yakalandı - Son Dakika

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