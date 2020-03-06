Tarihi eserleri satamadan yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eserleri satamadan yakalandılar - Son Dakika

Tarihi eserleri satamadan yakalandılar

6 saat önce

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste tarihi eser bulunduğu ve satılmak istendiği bilgisini aldı. Polis, adreslere yaptığı baskında, Roma dönemine ait 43 gümüş ve bronz sikke, Roma dönemine ait 1 gümüş yüzük, Roma dönemine ait 1 insan figürlü bronz heykelcik, Roma dönemine ait 1 kartal figürlü bronz biblo, Roma dönemine ait 1 av yapan at üstünde insan figürlü bronz şamdan ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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