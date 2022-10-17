Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandılar

17.10.2022 11:32
Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandılar

Karabük'te 5 kişi, tarihi eser satarken suçüstü yakalandı.

Karabük'te 5 kişi, tarihi eser satarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyü Cildi Kısık Tüneli mevkisinde A.S. (33), Ş.Ö. (43), Ö.Ö. (39), G.B. (51) ve M.Ö. (44) isimli şahısları ellerindeki 390 adet sikke, 67 adet tarihi obje ve 1 adet bileziği satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslarda yapılan aramada, birer adet define arama dedektörü ve bıçak, 70 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıslardan Ş.Ö., A.S. ve G.B. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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