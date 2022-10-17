Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyü Cildi Kısık Tüneli mevkisinde A.S. (33), Ş.Ö. (43), Ö.Ö. (39), G.B. (51) ve M.Ö. (44) isimli şahısları ellerindeki 390 adet sikke, 67 adet tarihi obje ve 1 adet bileziği satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

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