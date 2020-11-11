Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı - Son Dakika

Denizli'de tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı öğrenilen şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 261 adet sikke ve 94 adet tarihi eser obje ele geçirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahıs elinde bulunan eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Jandarma KOM ekipleri şahsı bir süre takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 261 adet sikke ve 94 adet tarihi obje ele geçirildi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ