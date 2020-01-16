Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandı

26 dakika önce

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen A.G. (45) jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandı, System.String[]

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen A.G. (45) jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi'nde oturan A.G.'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 18 adet sikke ve 2 adet heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusu devam eden A.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Sarayönü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:28 BM Komisyonundan "Suriye" açıklaması - Son Dakika
21:28 Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
21:26 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi - WASHINGTON - Son Dakika
21:22 Muğla'daki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
21:20 TBMM Genel Kurulu'nda, 'Hayvan Hakları Raporu' görüşüldü - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:29:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]