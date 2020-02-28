Tarihi eserleri satmak isterken yakalanan şahıs serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eserleri satmak isterken yakalanan şahıs serbest kaldı - Son Dakika

Tarihi eserleri satmak isterken yakalanan şahıs serbest kaldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Bizans ve Roma dönemine ait 220 bin TL değerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalanarak gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

Tarihi eserleri satmak isterken yakalanan şahıs serbest kaldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Bizans ve Roma dönemine ait 220 bin TL değerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalanarak gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan O.Ö. isimli bir şahsın, elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsı takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda O.Ö. gözaltına alınırken, şahsın aracı ve evinde yapılan aramalarda ise Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 adet sikke, 1 adet testi ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.


Yaklaşık değeri 220 bin TL olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gebze Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. O.Ö., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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