Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın otomobilde satmaya çalıştığı 43 tarihi eser ve 5 gram metamfetamin ile yakaladığı S.K. gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekibii bir kişinin piyasaya tarihi eser süreceği bilgisine ulaştı. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda, 35 AR 0047 plakalı otomobil, dün saat 15.00 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada durduruldu. Otomobildeki aramada Bizans ve Roma dönemine ait 32 gümüş ve bronz sikke ile 11 obje ele geçirildi. Sürücü S.K., gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 5 gram metamfetamin, 1 bong ve 1 el dedektörü bulundu. Elindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandığı belirlenen S.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.