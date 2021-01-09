Üye Girişi
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

09.01.2021 11:36
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Helenistik döneme ait 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait kasaturayı satmak için müşteri arayan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Helenistik döneme ait 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait kasaturayı satmak için müşteri arayan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin kırsalındaki Karagöz Mahallesi'nde 2 şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kasatura ele geçirildi. Şüpheliler İ.Y. (39) ve G.A. (30) gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin ise soruşturmanın ardından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Helenistik, Jandarma, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:07 Pitbull saldırısı sonrası bir dizi operasyon geçiren Asiye'nin son hali ilk kez görüntülendi
13:02 İstanbul semalarından dün gece bir göktaşı geçti! Araç kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüler
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:34:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement