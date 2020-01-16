Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar - Son Dakika
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Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar

6 saat önce

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı 2 şahıs ellerinde bulunan eserleri satma aşamasındayken yapılan operasyonla yakalandı.

Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar, System.String[]

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı 2 şahıs ellerinde bulunan eserleri satma aşamasındayken yapılan operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri K.T. ve F.Y isimli şahısların ellerinde tarihi eser bulundurduğu ve satacakları bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin şahısların iş yerinde yaptığı arama çalışmalarında 2 adet kartal figürlü kupa, 1 adet aslan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü vazo, 1 adet mavi matara, 4 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 95 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet kehribar obje, 3 adet tesbih ucu, 1 adet cam şişe, 1 adet süs taşı, 5 adet zincir, 1 adet bileklik, 1 adet gramofon iğnesi, 10 adet kitap, 6 adet küp ve 1 adet el yazması kitap olmak üzere toplam 21 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili K.T ve F.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı.


Jandarma tarafından paylaşılan bilgide, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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