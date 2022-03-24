Tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

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Tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmak isterken yakalandılar

MANİSA Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi sikke, yüzük, obje gibi değişik figürleri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan iki kişi yakalandı. Öte yandan operasyonda antik dönemlere ait 1100 obje ele geçirildi.

Manisa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ahmetli ilçesine bağlı Güldede Mahallesi'nde N.G. ve M.Z. isimli iki şüphelinin sikke ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserleri internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Ekipler tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Roma, Bizans, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen toplam 1100 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda N.G. ve M.Z. ekipler tarafından gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında soruşturma devam ediyor.