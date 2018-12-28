Son Dakika Haberleri: Tarihi Eserleri Yurt Dışına Çıkaramadan Yakalandı

Tarihi Eserleri Yurt Dışına Çıkaramadan Yakalandı

39 dakika önce

ANTALYA'da Roma ve Bizans dönemine ait 128 tarihi eseri çeşitli yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan N.A. gözaltına alındı.

Tarihi Eserleri Yurt Dışına Çıkaramadan Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da Roma ve Bizans dönemine ait 128 tarihi eseri çeşitli yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan N.A. gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A.'nın, elinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurt dışına çıkarma hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Operasyon düzenleyen polis, N.A'yı gözaltına aldı. N.A.'nın otomobilinde ve evinde arama yapan polis, Bizans ve Roma dönemlerine ait 128 parça sikke ve tarihi esere el koyarken, 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör ele geçirdi. Antalya Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemede, tarihi eserlerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu, yurt içinde ve yurt dışında alım satımının yasak olduğu ifade edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:40 Kaynak: DHA

Roma, Antalya, Güncel
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