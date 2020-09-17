Tarihi eserlerin restorasyonunda "sertifikası olmayan" çalışamayacak - BALIKESİR - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliği içinde sertifikasyon eğitimine geçeceğiz. Yüklenici, alt yüklenici, işçiler ve ustalar bir sertifika eğitimi almadan eski eserde çalışamayacak." dedi.

Ersoy, bir programa katılmak üzere geldiği Balıkesir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapı denetim elemanlarıyla bünyelerinde çalışan müteahhit, yüklenici ve alt yüklenicilerle ilgili sertifikasyon eğitimi başlatacaklarını söyledi.

Yapı denetim elemanlarının teknik ve hizmet içi eğitiminin İstanbul pilot bölge olmak üzere gerçekleştirileceğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliği içinde sertifikasyon eğitimine geçeceğiz. Yüklenici, alt yüklenici, işçiler ve ustalar bir sertifika eğitimi almadan eski eserde çalışamayacak. Bu sadece eski eserin raspalanmasıyla ilgili değil. Alçılamayı, çini işini, ahşabı ve eski eserin restorasyonunda kullanılan tüm kollarla, sanatlarla ilgili kısımda ciddi bir eğitimden geçecekler. Bu eğitimi alanlar ancak eski eser restorasyonunda çalışabilecek. Bu önemli bir faktör. 1991 yılında vakıf inşaat tarafından böyle çalışma başlatılmış ama bugüne kadar devam etmemiş. Bunu yeniden ihya edip, çalıştıracağız."

"Ekimden sonra da inşallah bunu işleme koyacağız"

Bu ayın sonunda çalıştay grupları olan mühendisler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının da bulunduğu bir protokol imzalayacaklarını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ekim ayından sonra da inşallah bunu işleme koyacağız. Tarihi eserler noktasında bu işin sertifikası olmayan hiçbir zaman gelip de 'Raspa, kırıcı-delici aletleri kullanıyorum.' diyemeyecek. Belirlenecek kriterler, ilkeler olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bir ilke kararı alacak ve bu kararlar uygulanacak. Onun için her eline malayı alan, küreği alan 'Ben ustayım.' diye gelmeyecek."