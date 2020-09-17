Tarihi eserlerin restorasyonunda "sertifikası olmayan" çalışamayacak - BALIKESİR - Son Dakika

Tarihi eserlerin restorasyonunda "sertifikası olmayan" çalışamayacak - BALIKESİR

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliği içinde sertifikasyon eğitimine geçeceğiz.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliği içinde sertifikasyon eğitimine geçeceğiz. Yüklenici, alt yüklenici, işçiler ve ustalar bir sertifika eğitimi almadan eski eserde çalışamayacak." dedi.

Ersoy, bir programa katılmak üzere geldiği Balıkesir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapı denetim elemanlarıyla bünyelerinde çalışan müteahhit, yüklenici ve alt yüklenicilerle ilgili sertifikasyon eğitimi başlatacaklarını söyledi.

Yapı denetim elemanlarının teknik ve hizmet içi eğitiminin İstanbul pilot bölge olmak üzere gerçekleştirileceğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliği içinde sertifikasyon eğitimine geçeceğiz. Yüklenici, alt yüklenici, işçiler ve ustalar bir sertifika eğitimi almadan eski eserde çalışamayacak. Bu sadece eski eserin raspalanmasıyla ilgili değil. Alçılamayı, çini işini, ahşabı ve eski eserin restorasyonunda kullanılan tüm kollarla, sanatlarla ilgili kısımda ciddi bir eğitimden geçecekler. Bu eğitimi alanlar ancak eski eser restorasyonunda çalışabilecek. Bu önemli bir faktör. 1991 yılında vakıf inşaat tarafından böyle çalışma başlatılmış ama bugüne kadar devam etmemiş. Bunu yeniden ihya edip, çalıştıracağız."

"Ekimden sonra da inşallah bunu işleme koyacağız"

Bu ayın sonunda çalıştay grupları olan mühendisler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının da bulunduğu bir protokol imzalayacaklarını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ekim ayından sonra da inşallah bunu işleme koyacağız. Tarihi eserler noktasında bu işin sertifikası olmayan hiçbir zaman gelip de 'Raspa, kırıcı-delici aletleri kullanıyorum.' diyemeyecek. Belirlenecek kriterler, ilkeler olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bir ilke kararı alacak ve bu kararlar uygulanacak. Onun için her eline malayı alan, küreği alan 'Ben ustayım.' diye gelmeyecek."

Tarihi eserlerin restorasyonunda sertifikası olmayan çalışamayacak - BALIKESİR

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İşçiler, Turizm, TİKA, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi eserlerin restorasyonunda 'sertifikası olmayan' çalışamayacak - BALIKESİR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Hollanda Futbol Federasyonu, Emmen takımının cinsel ilişki oyuncağı üreten bir firmayla sponsorluk anlaşması yapmasına izin vermedi Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor         
16:38
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Şehit annesi Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi         
15:33
Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi         
15:11
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 17:49:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi eserlerin restorasyonunda "sertifikası olmayan" çalışamayacak - BALIKESİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei