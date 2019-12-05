Tarihi eşyalarla sınıf müzesi

NİĞDE'deki Alpaslan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmenleri Hacer Kaya ve Sadi Tuncer, bir sınıfı eski ve tarihi eşyalar ile müzeye çevirdi.

Öğretmenleri Hacer Kaya ve Sadi Tuncer, okulun bir sınıfını müzeye çevirmek için velilerinden destek istedi. Okul Müdürü Suat Dibek'in de destek verdiği öğretmenlerin ricası üzerine veliler, evlerinden çok sayıda eski ve tarihi eşya getirdi. Boş sınıfa konulan eserler ile okul içinde bir müzeye oluşturuldu. Müze sınıf, öğrencilerin ilgisiyle karşılandı.

Öğrencilerin geçmişini öğrenmeleri, kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kaya ve Tuncer, "Öğrenci velileri aracılığıyla evlerde bulanan eski eserleri, eşyaları okula getirdik. Tarihimizi, kültürümüzü yaşatacak güzel bir sergi oluşturduk. Etkinlikteki ana amacımız, çocuklarımızın atalarının yaşamış olduğu kültürü tanımaları. Sınıfta böyle bir müze oluşturarak, okulumuzdaki diğer öğrencilere de bunları tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.