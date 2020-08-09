Tarihi ev kül oldu - Son Dakika

- Tarihi ev kül oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı tarihi ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Ulu Cami Mahallesi Yaylacık Caddesi'nde Ömer Uçar'a ait iki katlı eski ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmaması ise yüreklere su serpti.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.