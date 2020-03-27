Son Dakika › Güncel › Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua sesleri yükseldi - Son Dakika
Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua sesleri yükseldi
6 saat önce
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlörlerinden dua sesleri yükseldi.
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlörlerinden dua sesleri yükseldi.
Cami imamı tarafından yapılan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da 'Amin' diyerek yapılan iştirak ettiler.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Tarihi Eyüpsultan Camii'nin hoparlörlerinden ise dua sesleri yükseldi. Cami imamı tarafından okunan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da 'amin' dedi. Öte yandan caminin önünde bulunan ve her hafta yüzlerce kişinin namaz kıldığı Eyüpsultan Meydanı'nın ise boş olduğu görüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi