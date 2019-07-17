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Tarihi fabrikada yangın

2 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir dönem fabrika olarak kullanılan tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İZMİR'in Konak ilçesinde, bir dönem fabrika olarak kullanılan tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki tarihi binada çıktı. Bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışması yapıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu öğrenilen Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 01:06 Kaynak: DHA
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