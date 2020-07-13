TARİHİ FABRİKANIN ÇATISINDA YANGIN; MERAKLI KALABALIK SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI - Son Dakika

Şişli Bomonti'de bulunan tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, Şişli, Bomoti'de bulunan tarihi bira fabrikasının çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Atıl durumda olan tarihi fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler çatıdaki yangına müdahale etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM SEYREDER GİBİ İZLEDİLERİtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları vatandaşların film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kimi vatandaşların çalışmaları meraklı gözlerle takip ettiği görüldü.

- İstanbul