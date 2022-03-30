Tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlası İsrail işgali altında - Son Dakika

Filistin'de İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 46. yılı kutlanırken, Filistin'in resmi açıklamaları işgalin derinleştiğini gösteriyor.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, Toprak Günü'nün 46. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarındaki İsrail işgaliyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, 1995'teki Oslo Antlaşması ile üç bölgeye ayrılan Batı Şeria'da "güvenliği ve idari yönetimi" İsrail'e bırakılan C bölgesinin yüzde 76'sının doğrudan İsrail tarafından kullanıldığı belirtildi. Bu bölgenin yaklaşık yüzde 63'ünde Yahudi yerleşim birimlerinin bulunduğu aktarıldı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'inin İsrail tarafından "askeri bölge" olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca 2002'de tamamlanan Ayrım Duvarı ile "Batı Şeria'nın yüzde 10'dan fazlasının izole edildiği" kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgali, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlasını ele geçirmiş durumda." ifadelerine yer verildi.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.