Tarihi fırın yarım asırdır Eskişehirlilerin hizmetinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi fırın yarım asırdır Eskişehirlilerin hizmetinde - Son Dakika

Tarihi fırın yarım asırdır Eskişehirlilerin hizmetinde

6 saat önce

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy mahallesinde bulunan yaklaşık yarım asırlık fırın, çevrede yaşayan ve kendi ekmeğini pişirmek isteyenlere de hizmet veriyor.

Tarihi fırın yarım asırdır Eskişehirlilerin hizmetinde, System.String[]

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy mahallesinde bulunan yaklaşık yarım asırlık fırın, çevrede yaşayan ve kendi ekmeğini pişirmek isteyenlere de hizmet veriyor.


İzmirli bir fırın ustasına yaptırılan taş fırın 50 senedir çevredeki vatandaşlara hizmet ediyor. Ekmek ürünlerini dışında sabahları, haşhaşlı börek ve içli börekle taş fırın lezzetinde hazırlanan ürünler çevredeki vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Taş fırın 1969 yılında, Ali Kuşçu tarafından İzmirli bir usta tarafından 6 ay süre içinde yağmurlu havalarda yapımına ara verilerek yapılan taş fırında pişirilen ekmeğin tadına doyum olmuyor.


İşletmeciler Turan ve Nurten Tekir çifti tarafından işletilen fırında, meşe odunu kullanarak ürünlerin pişmesi sağlanıyor. İşletmeci Turan Tekir; "29 sene önce eşimle birlikte bu fırını Ali ustamızdan kiraladık, fırın Eskişehir'in en büyük taş fırını, ısıtılmasını meşe odunundan sağlıyoruz. Son 12 senedir usta ve kalfa sıkıntısı yüzünden eşimin desteğini aldık ve beraber vatandaşlarımızın yiyeceği ekmekleri hazırlıyoruz. Eşim börek türlerini hazırlıyor ve çok rağbet görüyor" diye belirtti.


Nurten Tekir, kendi ekmeğini yapmak isteyenlere de hizmet verdiklerini anlattı. Tekin, "Eşimle beraber 12 senedir burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Her gün 12-13 saatleri arası dışarıdan gelen hamurları alarak pişiriyor, bunun karşılığında ekmek başına 1,5 lira alıyoruz. Ayrıca dışarıdan getirilen tepsi olsun, güveç olsun burada pişiriyoruz. Taş fırın olduğundan ürünlerimiz çok lezzetli müşterilerimizin isteklerine karşılık ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Hayatımızdan memnun olsak da normal sosyal hayattan biraz uzak kalıyoruz. Yine de sıkıntı olmuyor. Fırın sahibimizi kaybedeli çok oldu, eşi hacı Emine ninemiz arada ziyaretimize geliyor ne kadar zor şartlarda yaptıklarını anlatarak anıları tazeliyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu
Döner tartışması sürerken Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak

Son Dakika Haberleri
16:41 flaş - Son Dakika
16:41 AB Konseyi Başkanı: İngiltere'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruz - Son Dakika
16:40 2020 BÜTÇESİ İBB MECLİSİNDE ONAYLANDI - Son Dakika
16:40 Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı - Son Dakika
16:37 Girişimci kadınlar, başarı öykülerini paylaştı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi fırın yarım asırdır Eskişehirlilerin hizmetinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]