Tarihi fırında güveç lezzeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi fırında güveç lezzeti - Son Dakika

Tarihi fırında güveç lezzeti

7 saat önce

Beypazarı ilçesinde geleneksel lezzet güveç, tarihi fırında pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

Beypazarı ilçesinde geleneksel lezzet güveç, tarihi fırında pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

Çarşı içinde tarihi güveç fırınının sahibi Özcan Yılmaz, siparişe özel güveçler pişirdiklerini söyledi.

Güveç yaptırmak isteyenlerin bir gün önce sipariş verdiklerini belirten Yılmaz, "16 saat fırında öncelikli olarak etleri pişiriyoruz. Ardından da pirinç ilave edilerek bir saat de pirinçle pişirilmesinin akabinde güveç, sıcak sıcak servise hazır olur." dedi.

Kendisinin 20 yıldır bu işi yaptığını anlatan Yılmaz, "Fırının 1329 yılında tamir edildiğini biliyoruz. Öncesini bilmiyoruz. Fırınımız alttan yanar, içinde ateş yok ve güveçler ateş sıcaklığı ile pişer. Güveçleri genelde dana etli, kuzu etli ve tavuk etli olmak üzere pişiriyoruz. Ardından pişen güveçler, sahipleri tarafından alınır ve evlerinde ya da özel günlerinde misafirlerine ikram ederler. Biz de zaman zaman fırınımızın önünde sofralar kurarak burada halka ikramda bulunuyoruz." diye konuştu.

Tarihi fırında güveç lezzeti

Özcan Yılmaz, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi
Valilik, İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yaptı Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu

Son Dakika Haberleri
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
17:42 Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi fırında güveç lezzeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]