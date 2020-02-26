Tarihi fırında güveç lezzeti - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde geleneksel lezzet güveç, tarihi fırında pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

Çarşı içinde tarihi güveç fırınının sahibi Özcan Yılmaz, siparişe özel güveçler pişirdiklerini söyledi.

Güveç yaptırmak isteyenlerin bir gün önce sipariş verdiklerini belirten Yılmaz, "16 saat fırında öncelikli olarak etleri pişiriyoruz. Ardından da pirinç ilave edilerek bir saat de pirinçle pişirilmesinin akabinde güveç, sıcak sıcak servise hazır olur." dedi.

Kendisinin 20 yıldır bu işi yaptığını anlatan Yılmaz, "Fırının 1329 yılında tamir edildiğini biliyoruz. Öncesini bilmiyoruz. Fırınımız alttan yanar, içinde ateş yok ve güveçler ateş sıcaklığı ile pişer. Güveçleri genelde dana etli, kuzu etli ve tavuk etli olmak üzere pişiriyoruz. Ardından pişen güveçler, sahipleri tarafından alınır ve evlerinde ya da özel günlerinde misafirlerine ikram ederler. Biz de zaman zaman fırınımızın önünde sofralar kurarak burada halka ikramda bulunuyoruz." diye konuştu.