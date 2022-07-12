AFYONKARAHİSAR - Tarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Tarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

12.07.2022 13:48

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve peribacalarıyla turist çeken Frigya, alternatif turizm destinasyonu haline dönüştü.

Afyonkarahisar Valiliğinin sokak sağlıklaştırması projeleriyle Ayazini köyü başta olmak üzere, Göynüş Vadisi'ndeki Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş anıt abideleri ile Döğer beldesindeki Emre Gölü, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Frigya'yı ziyaret eden turistler, bölgedeki tarihi mekanları geziyor, fotoğraf çektiriyor.

Ziyaretçiler, gastronomi kenti de olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buluyor.

Ayazini köyü muhtarı Bekir Yılmaz, AA muhabirine, son yıllarda Frigya'ya yapılan yatırımların meyvesini vermeye başladığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili dolasıyla Ayazini köyünün sokaklarının ziyaretçilerle dolduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Frigya, Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonuna dönüştü. Bölgeye yapılan yatırımların meyvesini topluyoruz. Köyümüze sadece 26 işletme açıldı, istihdam sağlanıyor. Bayramın bir gününde 5 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Turistler, Frigya'nın tarihi mekanlarını geziyor. Ayazini köyümüzü de sadece Türkiye değil, inşallah dünya tanıyacak."

Yılmaz, turizm sayesinde Frigya'nın bacasız bir fabrikaya dönüştüğünü ve bölge halkının da yaşanan hareketlilik dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.

Ziyaretçiler Frigya'yı çok beğeniyor

Mersin'den Frigya'yı ziyarete gelen Atilla Yılmaz, bölgeye yapılan yatırımları takdir ettiklerini belirterek, "Ayazini köyüne çok güzel dokunuşlar yapılmış, gerçekten beğendik. Özellikle kaya kilisesi bizim çok ilgimizi çekti. İçerisini gezdik, çok ayrıntılıydı." dedi.

İstanbul'dan gelen Nuran Ülker de Frigya'ya ilk kez geldiğini ve beklentilerinin üzerinde bir mekanla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Ayazini köyüne çok güzel emek verilmiş. Bence, herkes gelip görmeli. Bayram günü olması dolayısıyla da bölge çok hareketli ve kalabalık." ifadesini kullandı.

Frigya'yı ziyarete gelen Şeyma Nur Erdoğan ise Ayazini köyünü çok beğendiğini ve bölgenin Kapadokya'ya benzediği için de çok sayıda turist çektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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