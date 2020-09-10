Tarihi gar restorasyon bekliyor - Son Dakika

Tarihi gar restorasyon bekliyor

Tarihi gar restorasyon bekliyorTÜRKİYE'nin en eski tren garlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nda verdiği çok önemli ulaşım ve lojistik destekle Batı Cephesi'nin ayakta kalmasını sağlayan Eğirdir Tren Garı, restorasyon bekliyor.

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Tarihi gar restorasyon bekliyor

TÜRKİYE'nin en eski tren garlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nda verdiği çok önemli ulaşım ve lojistik destekle Batı Cephesi'nin ayakta kalmasını sağlayan Eğirdir Tren Garı, restorasyon bekliyor.

Eğirdir Gölü başta olmak üzere Göller Yöresi'ndeki göllerin küresel ısınma başta olmak üzere tarımsal vahşi sulama gibi nedenlerle yaşadığı sorunlarla ilgili yaptığı bilimsel çalışmalarla gündeme gelen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilimsel danışmanı Dr. Erol Kesici, restorasyon bekleyen Eğirdir Tren Garı'na dikkat çekti.

Dr. Erol Kesici, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelede lojistik ve ulaşımda çok önemli bir yere sahip olan Eğirdir Tren Garı ve demiryolu hattının, İngilizler tarafından Dinar- İzmir bağlantılı olarak 1912 yılında inşa edildiğini söyledi. Diğer tarafta Akşehir-Konya Batı Cephesi Askeri Lojistik Destek Noktası'na bağlantılı olan Eğirdir- Akşehir hattı olarak düzenlendiğini anlatan Dr. Kesici, Batı Anadolu ile Orta Anadolu arasında çok önemli bir taşıma ve ulaşım merkezi olduğunu kaydetti.

ATATÜRK TRENLE EĞİRDİR'E GELDİ

Demiryolunun sekiz ayaklı demir köprüsü ile o dönemin mühendislik harikası olduğunu belirten Dr. Kesici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'daki yurt gezisinde, Afyonkarahisar'da rahatsızlanması sonucu, trenin rotasının göl havası alması için gece yarısı Eğirdir'e yöneltildiğini söyledi. Dr. Kesici, "Atatürk rahat bir gece geçirdikten sonra, sabah vagonun penceresinden gördüğü muhteşem Eğirdir manzarasına hayran kalması, tarihin sayfalarında yer almıştır. Her 6 Mart'ta Atatürk'ün Eğirdir'e gelişi kutlanmaktadır" dedi.

'KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMIŞ'

2001 yılında tren seferlerinin durdurulmasından sonra atıl duruma gelen tarihi tren garının müze haline getirilerek yaşatılmasını istedi. Dr. Kesici, "Eğirdir Tren Garı lojistik bir öneme sahip garlardan biriydi. Batı Ege ile İç Anadolu Bölgesi arasında ticari faaliyetlerin yürütülmesinin yanında, ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında da büyük önem taşımış, asker ve silah sevkiyatında etkin bir rol oynamıştır. İlerleyen yıllarda burada bulunan Dağ Komando Okul Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerimizin de sevkleri bu gar vasıtasıyla yapılmıştır" diye konuştu.

'BU DEĞER YAŞATILMALI'

Tren seferlerinin kaldırılması sonucu 2001 yılından bu yana bu tren garının artık çalışmaz duruma geldiğini anlatan Dr. Erol Kesici, şöyle devam etti:

"Geçen yıllarda Doğu Ekspresi'nde olduğu gibi Güller Ekspresi projesi ortaya konmuştu. İzmir'den hareket eden tren Denizli, Burdur Sagalossos, Keçiborlu lavanta bahçeleri, Isparta merkez, Eğirdir ilçesi, Yalvaç Pisidia Antiokheia ve Sütçüler hattında yolcularını ağırlayacaktı. Bu proje uygulamaya konulamadı"

'ÇOCUKLUĞUM BU GARDA GEÇTİ'

Babası devlet demiryolları çalışanı olduğu için çocukluk yıllarını garda geçiren Ramazan Özpınar, Eğirdir Tren Garı'nın geçmiş yıllarını özlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"1985 yılında babamın buraya DDY memuru olarak gelmesinden sonra benim çocukluğum, gençliğim buralarda geçti. Sonrasında buradan kopamadım hemen garın yakınlarında bir ev sahibi olduk. Buranın bu hali beni her zaman için üzmüştür. Eğirdir'in en güzel yerlerinden birisi buraya sahip çıkılması en büyük dileğimizdir. Sakin ve güzel bir yer restore edildiği takdirde önemli bir değer kazanılacaktır."

'BURASI PLAJIN CİĞERİ'

32 yıldır Eğirdir Tren Garı'nın bulunduğu İstasyon Mahallesi'nde oturan Ali İhsan Aksüt garın durumuna baktıkça içinin acıdığını belirterek, "Buranın kamuya açılmasını istemiyoruz. Bu plajın ciğeri burası. Onun için yetkililerden ricamız temizliğinin, bakımının yapılması, içeride bulunan idari binaların yapılması ve eski düzenine gelmesi" dedi.

'TURİZME KAZANDIRILSIN'

Altınkum Mahallesi Muhtarı Yılmaz Gül, yıllardır atıl durumda bekleyen tesisin bir an önce düzenlenip turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Muhtar Gül, "Isparta'ya kadar rayların döşenmesi ve tren seferlerine başlanması en büyük dileğimiz. Burada plajın olması nedeniyle ilk gelen buraya geliyor. O yüzden burasının düzenli olması ve güzel görünmesini istiyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE DEVRALDI

Öte yandan Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün Eğirdir Tren Garı'nı bir süre önce Eğirdir Belediyesi'ne devrettiği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi gar restorasyon bekliyor - Son Dakika

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