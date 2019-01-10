Son Dakika Haberleri: Tarihi Garipçe Kalesi Artık 'Garip' Değil

Tarihi Garipçe Kalesi Artık 'Garip' Değil

1 saat önce

İstanbul Sarıyer'de bulunan Garipçe Kalesi'nde yaşanan çevre felaketi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Garipçe Kalesi'nde yaşanan çevre felaketi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sarıyer Belediyesi'nin olaya duyarsız kalması üzerine harekete geçen ekipler kaleyi baştan aşağı temizledi.

Sarıyer'deki tarihi Garipçe Kalesi'nin duyarsız vatandaşlar tarafından adeta çöplüğü döndürülmesinin ardından İBB ekipleri harekete geçti. Sarıyer Belediyesi'ni duyarsız kalması üzerine İBB temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinde tarihi kaleye geldi. Osmanlı Padişahı III. Mustafa tarafından yaptırılan kalenin içinde ve dışında yapılan temizlik çalışmalarının ardından tarihi kale çöplerden arındırıldı. Toplanan çöpler kamyonlara yüklenerek belediyenin çöp toplama merkezine götürüldü. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilen Garipçe Kalesi'nin restorasyonu projesinin onay beklediği ortaya çıktı. Proje kapsamında Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan Garipçe Kalesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi ile Garipçe Kalesi'ne ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak 5 bin 790 metrekarelik bir alanda sergi salonu, sergi kafe, seyir terasları, cami, abdesthane, hediyelik ürün satış birimi, kahvehane ve info birimlerinin hizmete açılması amaçlanıyor. İstanbul Büyükşehir İBB tarafından 2 yıllığına ön tahsisi yapılan projenin bu kapsamda proje çalışmalarına başlandığı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Garipçe, Güncel
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