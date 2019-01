Tarihi Garipçe Kalesi "Garip " Kaldı

Osmanlı İmparatorluğu zamanında düşmana geçit vermeyen Sarıyer'de bulunan Garipçe Kalesi oluşan çöp dağları, ve üzerine yazılan yazılar nedeniyle harabe haline geldi. Garipçe Kalesi'nin adeta garip kaldığını gösteren manzara ise havadan görüntülendi.

Bir yanda Karadeniz bir yanda İstanbul boğazı manzarasına sahip tarihi Garipçe kalesi bakımsızlık yüzünden içler acısı durumda. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan kale kaderine terk edilmiş halde çöp dağlarına teslim oldu. Zamanında düşmana geçit vermeyen kale şimdilerde ise çürümeye terk edildi. Bakımsızlık nedeniyle adeta yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan kalenin son hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kalenin; duvarlarına yazı yazıldığı, üstü otopark olarak kullanıldığı, duvarlarına bitişik gecekonduların yapıldığı görülüyor. Bakımsızlık nedeniyle güçlükle ayakta duran tarihi kaleye ziyarete gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tarihi eserin akıbetinin ise ne olacağı bilinmiyor. Kalenin içinden çekilen görüntülerde duvarların bakımsızlık nedeniyle çatladığı dikkatlerden kaçmıyor. Evlenme teklifi yapmak için duvarlara sprey boya ile yazılar yazılmış. Kalenin içerilerinde doğru ise çöp dağları bulunuyor.

Osmanlı Padişahı III. Murad tarafından yaptırılan kalenin içine zaman zaman köylülere ait büyükbaş hayvanlar da otlatılıyor, alt kısmındaki topçu mevzileri ise viraneyi andırıyor.

"Temizlemeden gitmişler çöplerini atmışlar"

Tarihi Kaleyi arkadaşlarına gezdirmeye geldiğini ifade eden Berat Yazıcı isimli vatandaş Sarıyer Belediyesi'ne seslenerek, "Kalenin çevre düzenlemesine belediyenin el atması gerekiyor. Etrafa denize atılan bir sürü şişeler bulunuyor, insanlar sevgililerine sürpriz yapmış etrafı temizlemeden gitmişler çöplerini atmışlar. Güzel bir şekilde görmek isterim burasını çünkü burada iyi bir turizm olabileceğini düşünüyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ayaklarında güzel bir manzarası var burasının ama kale bakımsız" şeklinde ifadeler kullandı.

"İnsanlar alkol alıp şişelerini etrafa atmışlar"

Bir çok kez kaleyi ve manzarasını izlemek için geldiğini belirten Fatih Gür, " Manzarasını gayet güzel buluyorum fotoğraf çektirmek için gayet güzel bir yer bence. Kalenin içi ve deniz kenarı çok pis çünkü insanlar buraya geldikleri zaman bütün pisliklerini çöplerini buraya atmışlar. Belediye burasıyla hiç ilgilenmiyor bence buraya görevlilerin gelmesi gerekiyor. Temizlik çalışanlarının buraya gelip temizlemesi gerekiyor etraf çok pis durumda. Çevrede çok fazla şişe var, insanlar alkol alıp şişelerini etrafa atmışlar" diye konuştu.

"Geldiğimde hayal kırıklığına uğradım"

Garipçe'de uzun yıllar öğretmenlik yaptığını ve o zamanlar öğrencilerinin Garipçe Kalesi'ne geldiklerini ifade eden Nihat Özdil, " Uzun zamandır buraya gelmemiştim, kuzenlerimi gezdirmeye geldiğimde hayal kırıklığına uğradım. İçeride alkol şişeleri pislikler var. Görünümü baya kötü bir şeklide duruyor. Tarihi yerlerde duvarlara yazılan yazılar kötü bir görüntünün oluşmasına sebebiyet veriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

"Yürüyecek yer yok her taraf pislik içinde"

İlk defa Garipçe Kalesi'ni ziyaret eden Faruk Bektaş, " Buraya ilk defa geldim ve bu şekilde gördüğümde tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Her tarafta çöp, pislikler ve alkol şişeleri dolu. Burası çok bakımsız duvarlara hep yazılar yazılmış. Bu kadar güzel bir yeri neden bu hale getirmek için uğraşırız? Burası tam bir hayal kırıklığı yürüyecek yer yok her taraf pislik içinde" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapıldı

İstanbul Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kısmına Avrupa yakasından Garipçe'de bulunan tarihi "Garipçe kalesi" Sultan III. Murad döneminde yaptırıldı. 1757 yılında yapımına başlanan kale 1774'te tamamlandı. Antik Çağ'da Lykion Limanı adı verilen koyun üstünde yer alan yapı kaya zeminin üzerine inşa edilirken, bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı. Kalenin dökülen bölümlerinin bir kısmı betonarme malzeme ile yenilenmiştir.

