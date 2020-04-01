Tarihi geçmiş 100 kilogram sucuk ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde seyyar satıcının arabasında 100 kilogram tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki bir seyyar satıcıya denetim yaptı.

Yapılan incelemede seyyar satıcının arabasında 100 kilogram tarihi geçmiş ve menşesi belli olmayan sucuk ele geçirildi.

Gözünün görmediğini ve bundan dolayı ürünlerin tarihine dikkat edemediğini öne süren seyyar satıcıya cezai işlem uygulandı, sucuklar imha edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlıksız koşullarda gıda satışı yapan işletmelere asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.