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Tarihi geçmiş içecekler boş arazide bulundu

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde boş arazide bulunan tarihi geçmiş yüzlerce içecek, imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.

Tarihi geçmiş içecekler boş arazide bulundu, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde boş arazide bulunan tarihi geçmiş yüzlerce içecek, imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Eşref Dinçer Mahallesi'nde 333. Sokak'taki boş bir araziye gitti. Arazide yapılan incelemede branda altında gizlenmiş ve son kullanma tarihleri geçmiş yüzlerce şişe içecek bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde içeceklerin son kullanma tarihinin 26 Ocak 2019 olduğu tespit edildi. Yaklaşık 950 adet litrelik limonata şişesi ve 450 adet soda şişesi imha edilmek üzere Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.

Mahalle sakinleri ise, ürünlerin gece buraya kendi haberleri olmadan konulduğunu ve ürünleri içen bazı çocukların ise karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Geyik ise, vatandaşları böyle konularda daha duyarlı olmaya davet ederken, personelin özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.


Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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