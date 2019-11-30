Son Dakika Haberleri: Tarihi geçmiş içecekleri içen çocuklar hastanelik oldu
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Tarihi geçmiş içecekleri içen çocuklar hastanelik oldu

6 saat önce

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş arazide tarihi geçmiş yüzlerce içecek buldu.

Tarihi geçmiş içecekleri içen çocuklar hastanelik oldu, System.String[]

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş arazide tarihi geçmiş yüzlerce içecek buldu. Tarihi geçmiş içecekleri açıp içtikleri iddia edilen 6 çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.


Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen ihbarı değerlendirerek ilçe merkezindeki boş bir araziye gitti. Ekipler burada branda altında gizlenmiş ve son kullanma tarihleri geçmiş yüzlerce şişe içecek buldu.


Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte Eşref Dinçer Mahallesi 333. Sokaktaki boş arazide bulunan içeceklerin kontrolünü sağlanırken, bulunan içeceklerin son kullanma tarihinin 26 Ocak 2019 olduğu tespit edildi. Yaklaşık 950 adet litrelik limonata şişesi ve 450 adet soda şişesi imha edilmek üzere Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğüne gönderildi. Mahalle sakinleri ise, ürünlerin gece buraya haberleri olmadan konulduğunu ve ürünleri içen bazı çocukların ise karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Geyik ise; vatandaşları böyle konularda daha duyarlı olmaya davet ederken, personelin özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti. Hastaneye başvuran 6 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu dün gece taburcu edildikleri öğrenildi. - BURSA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Gemlik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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