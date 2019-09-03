Son Dakika Haberleri: Tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılar
Son Dakika Güncel Haber

Tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılar

20 dakika önce

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri tarafından, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul çevresinde denetim yapıldı.

Tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılar, System.String[]

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri tarafından, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul çevresinde denetim yapıldı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 423 paket çeşitli gıda ürünlerine el konulurken, bazı ürünlere yeni etiketler yapıştırılarak satışına devam edildiği belirlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2019- 2020 eğitim öğretim yılı öncesi kent merkezindeki okulların etrafında faaliyet gösteren bakkal ve marketlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda malzemelerin satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta amiri tarafından bilgilendirilen ekipler, taktıkları yaka kamerasıyla birlikte söz konusu bölgedeki bakkal ve marketlerde inceleme yaptı. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, gıda ürünlerinin bulunduğu alanların hijyeni ve gıda ürünlerinin tazeliğini de kontrol eden zabıta ekipleri, ürünleri tek tek inceleyerek son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu. Denetim sonucunda yaka kamerası görüntülerine yansıyan son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 423 adet ürüne el koyan ekipler, özellikle 6 yıl öncesi üretildiği öğrenilen bazı ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırılarak yeni imal edilmiş gibi satışının yapıldığını tespit etti.

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıtanın engelli oğluna küfrettiği mısır satıcısı, baygınlık geçirdi
(Özel) YPG'li teröristler sınırda görüntülendi Netflix: Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]