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Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı - Son Dakika

Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı

24.09.2021 22:08

Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı Uygunsuz tarım ilaçları üreten depoya jandarmadan baskın İzmir'in Torbalı ilçesinde, çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte/izinsiz tarım ilacı üretimi yapılan adrese jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı

Uygunsuz tarım ilaçları üreten depoya jandarmadan baskın

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte/izinsiz tarım ilacı üretimi yapılan adrese jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarının, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlandığı 1 milyon 550 bin değerinde tarım ilacı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Çapak Mahallesinde bulunan bir üretim tesisinde çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte/izinsiz tarım ilacı üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 22 Eylül 2021 tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Torbalı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Torbalı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramalarda Tarım Bakanlığı tarafından halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle üretimi durdurulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarının, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmek üzere paketlenmiş 5 bin 559 litre ot ve böcek İlacı, 5 bin litre zirai tarım ilaç artığı, 200 bin adet sahte marka etiketi, 200 bin adet boş plastik şişe, 200 bin adet plastik şişe kapağı ile 1 adet şişe dolum makinesi ve 2 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi.

Piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira

Öte yandan ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 1 milyon 550 bin lira olduğu bildirilirken, tarım ilaçlarına imha edilmek üzere el konulduğu kaydedildi. Olayla ilgili E.Y. isimli bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı
Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı
Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı
Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı

Jandarma, Torbalı, İzmir, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı - Son Dakika


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